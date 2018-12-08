Акинфееву вручили приз за 300 «сухих» матчей

Голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву вручен памятный приз, посвященный 300 играм без пропущенных мячей, проведенных вратарем.

Церемония чествования 32-летнего вратаря прошла перед стартовым свистком матча 17-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея". Приз Акинфееву вручила вдова голкипера "красно-синих" Сергея Перхуна Юлия Перхун.

Матч 16-го тура чемпионата России против "Ростова" стал для Акинфеева 300-м в карьере без пропущенных мячей, встреча в Ростове-на-Дону, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Акинфеев является рекордсменом среди отечественных вратарей по данному показателю.