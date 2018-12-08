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Акинфееву вручили приз за 300 «сухих» матчей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву вручен памятный приз, посвященный 300 играм без пропущенных мячей, проведенных вратарем.
Церемония чествования 32-летнего вратаря прошла перед стартовым свистком матча 17-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея". Приз Акинфееву вручила вдова голкипера "красно-синих" Сергея Перхуна Юлия Перхун.
Матч 16-го тура чемпионата России против "Ростова" стал для Акинфеева 300-м в карьере без пропущенных мячей, встреча в Ростове-на-Дону, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Акинфеев является рекордсменом среди отечественных вратарей по данному показателю.
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