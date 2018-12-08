Бразильский легионер намекнул на уход из «Крыльев Советов»

Бразильский защитник самарских "Крыльев Советов" Надсон после матча 17-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) не исключил перехода в новый клуб зимой 2019 года, сообщает "Чемпионат".

По его словам, вероятность такого исхода составляет 85%.

"Вероятно, мой период в "Крыльях" подошёл к концу. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на "Самара Арену" в майке "Крыльев". Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов. У меня многое связано с Самарой. В "Крыльях" я многому научился. У меня есть варианты продолжения карьеры в России и Израиле. Сейчас я поеду домой, чтобы отдохнуть и подумать", — сказал Надсон.

Бразилец выступал за "Крылья" с 2013 года. На его счету три голевых паса в 128 матчах за самарцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" может перейти в "Крылья".