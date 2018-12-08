Главный тренер «Ростова» обвинил судей в испорченной игре

В матче было показано четыре красных карточки. Одна из них — самому Карпину.

"У "Ростова" было весь матч подавляющее преимущество. До 90-й минуты ни одного удара в створ не было нанесено "Крыльями". Нам не хватило забитого гола. Думаю, эмоции начались не у игроков, а у судей. Прежде всего у них. Судьи сломали игру. Все эти стычки и драки — все из-за судей", — сказал Карпин во флэш-интервью каналу "Матч Премьер".

"Ростов" не может победить в чемпионате с 27 октября.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" может перейти в "Крылья".