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Главный тренер «Ростова» обвинил судей в испорченной игре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от "Крыльев Советов" (0:1) прокомментировал работу судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым, сообщает "Советский спорт".
В матче было показано четыре красных карточки. Одна из них — самому Карпину.
"У "Ростова" было весь матч подавляющее преимущество. До 90-й минуты ни одного удара в створ не было нанесено "Крыльями". Нам не хватило забитого гола. Думаю, эмоции начались не у игроков, а у судей. Прежде всего у них. Судьи сломали игру. Все эти стычки и драки — все из-за судей", — сказал Карпин во флэш-интервью каналу "Матч Премьер".
"Ростов" не может победить в чемпионате с 27 октября.
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" может перейти в "Крылья".
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