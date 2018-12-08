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Адвокат Дарьи Глушаковой: на что ещё способен Денис из-за денег? 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги капитана «Спартака» Дениса Глушакова, прокомментировал решение футболиста написать заявление в полицию на жену. Напомним, игрок «Спартака» обвиняет жену в мошенничестве.
«Сначала Глушаков хотел забрать детей у жены и заставить её платить алименты. После того, как суд решил, что алименты должен платить он, — Глушаков подал заявление в полицию и требует всех посадить. На что ещё способен футболист из-за денег и кто ему всё это советует?» — написал Жорин на странице в «Твиттере».
Напомним, в настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья Глушакова подала на капитана красно-белых судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».
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