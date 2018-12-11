Нужно немного удачи: ЦСКА сыграет с «Реалом» в решающем матче ЛЧ

Футболисты московского ЦСКА сыграют с мадридским "Реалом" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором даже победа не гарантирует армейцам выход в плей-офф Лиги Европы.

Встреча группы G между "Реалом" и ЦСКА состоится в среду в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало игры — в 20:55 мск.

"Реал" подходит к матчу практически лишенным мотивации, так как мадридцы уже гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Армейцы же оказались в ситуации, когда выход в плей-офф Лиги Европы зависит от них не полностью.

"Красно-синие" в прошлом туре уступили чешской "Виктории" и при равенстве очков с клубом из Пльзени занимают четвертое место в квартете. Для продолжения борьбы в весенней части еврокубкового сезона ЦСКА необходимо не проиграть "Реалу" и надеяться на то, что "Виктория" в матче с гарантировавшей себе выход в плей-офф итальянской "Ромой" наберет меньше очков, чем армейцы в Испании.

При этом главный тренер "Королевского клуба" Сантьяго Солари подчеркнул, что победа в матче с ЦСКА имеет важную имиджевую составляющую для "Реала".

"Каждый матч для нас важен, мы должны уважать себя и выигрывать, уважать турниры, в которых участвуем, — ответил Солари на вопрос, где его клубу найти мотивацию на встречу с ЦСКА. — Мы работаем интенсивно, чтобы подойти к встрече в отличной форме. Для меня все турниры важны, нам бы хотелось выигрывать во всех турнирах. Не могу выделить Лигу чемпионов".

Шансы есть всегда

После победы армейцев в первой встрече, прошедшей на стадионе "Лужники", специалисты склоняются к тому, что "Реал" предоставит ЦСКА шанс и во втором матче, но команде Виктора Ганчаренко нужно уметь им воспользоваться.

"Шансы в футболе есть всегда, — заявил директор академии "Барселоны" в России Жорди Гратакос. — Когда матч начинается, на табло горит счет 0:0, и в каждой команде по 11 игроков. Для ЦСКА должны сойтись воедино многие факторы. У "Реала" может быть не самый удачный день, но "красно-синим" еще надо этим воспользоваться. Не сомневаюсь, что эти шансы им представятся. Просто нужно немного удачи. Сложно, но если все сойдется, то можно рассчитывать на успех".

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев , в свою очередь, подчеркнул, что футболистам армейского клуба нужно забыть об успехе в первой встрече с "Реалом".

Проблем москвичам добавила травма, полученная основным центральным защитником Родриго Бекао в игре 17-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея". Футболисту было диагностировано повреждение мышцы бедра, но в Мадрид он все же полетел. На предматчевой пресс-конференции эту тему обойти стороной было никак нельзя, и ответ Ганчаренко был конкретным: "Он (Бекао) готов играть".