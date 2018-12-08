Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии по футболу 

ТАСС + ещё 7 30 минут назад
Фото: EPA
Лондонский "Челси" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мячи забили Н'Голо Канте (45-я минута) и Давид Луиз (78).
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в сезоне, команда идет на втором месте в таблице с 41 очком. "Челси" занимает третье место с 34 очками. Лидирует "Ливерпуль" (42 очка), это единственная команда в лиге, не потерпевшая ни одного поражения.
В следующем туре "Челси" сыграет в гостях против "Брайтона" 16 декабря. "Манчестер Сити" примет "Эвертон" 15 декабря.
ТАСС: последние новости
"Спартак" разгромил "Анжи" в матче чемпионата России по футболу Домашний стадион ФК "Зенит" сменил название на "Газпром-Арена" Карпин считает, что судьи спровоцировали стычки в матче РПЛ "Крылья Советов" - "Ростов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» разгромил «Анжи»
Отцу Мамаева стало стыдно за сына
Экс тренер «Спартака» рассказал о кознях Дзюбы и Карпина
Месси купил самолет за 15 миллионов евро
Кокорину и Мамаеву сделали поблажку20
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:09
Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову
Фигурное катание Статьи
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение