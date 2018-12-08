Месси купил самолет за 15 миллионов евро, чтобы летать в Аргентину

Капитан "Барселоны" Лионель Месси приобрел частный самолет модели Gulfstream V для того, чтобы вместе с семьей летать на нем в Аргентину и обратно, в Испанию. Об этом сообщает аргентинское издание Doble Amarilla.

Этот самолет вмещает 16 человек. Для пассажиров там есть две ванные комнаты (одна из них с душем) и две кухне. На хвосте борта нарисована цифра 10 — игровой номер Месси. Также игрок пожелал, чтобы на ступеньках трапа были написаны имена членов его семьи. В настоящий момент самолет находится в аэропарке Буэнос-Айреса.