Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси купил самолет за 15 миллионов евро, чтобы летать в Аргентину 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Капитан "Барселоны" Лионель Месси приобрел частный самолет модели Gulfstream V для того, чтобы вместе с семьей летать на нем в Аргентину и обратно, в Испанию. Об этом сообщает аргентинское издание Doble Amarilla.
Этот самолет вмещает 16 человек. Для пассажиров там есть две ванные комнаты (одна из них с душем) и две кухне. На хвосте борта нарисована цифра 10 — игровой номер Месси. Также игрок пожелал, чтобы на ступеньках трапа были написаны имена членов его семьи. В настоящий момент самолет находится в аэропарке Буэнос-Айреса.
Спорт-Экспресс: последние новости
Что еще написал Эмери про "Спартак"? Перевод части книги - скоро на сайте "СЭ" "Анжи" остался в меньшинстве на 54-й минуте матча со "Спартаком" Отец Мамаева: "Горжусь сыном. Один день не может все перевернуть"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне
«Спартак» разгромил «Анжи»
Отцу Мамаева стало стыдно за сына
Экс тренер «Спартака» рассказал о кознях Дзюбы и Карпина
Кокорину и Мамаеву сделали поблажку20
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:09
Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову
Фигурное катание Статьи
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение