Зачем адвокат Дарьи Глушаковой хочет провести психиатрическую экспертизу Дениса?

Адвокат Сергей Жорин , представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги капитана "Спартака" , в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал публикацию Телеграм-канала Mash, в которой утверждается, что Денис Глушаков подал на жену заявление в полицию, обвинив ее в мошенничестве, и в том, что она тайно сняла с совместных счетов 300 миллионов рублей.

— Убедились в том, что Глушаков подал заявление? — вопрос Жорину.

— Да. Это просто феерично. Понял его схему. Поначалу думал, зачем Денис разблокировал счета, если судебный процесс уже идет и выводить деньги глупо? Сегодня уяснил — после того, как прочитал комментарий его адвоката, который подтвердил, что подано заявление о мошенничестве в связи с тем, что со счета Глушакова украли средства.

По нашему ходатайству суд первой инстанции наложил арест на счета, чтобы у Глушакова не было искушений эти деньги потратить или вывести. Это делается автоматически, что и предпринял Никулинский районный суд Москвы. Каково было наше удивление, когда каким-то странным определением Мосгорсуда , которое мы до сих пор не получили, арест сняли. Конечно, будем обжаловать этот вердикт. После снятия запрета, как пишет в своем заявлении в полицию Глушаков, с его счета увели деньги. И он обвиняет в этом свою жену и просит привлечь ее к ответственности. Это бред.

Если предположить, что с его счета сняли деньги мошенники, то получается, что он им помог. Не знаю, кто консультирует Глушакова. Но хочу ему сообщить, что есть статья 306 УК РФ — там предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос, наказание, связанное с лишением свободы.

Очевидно, что никакие мошенники не выводили с его счета деньги. Как сказал в свое время бывший Генеральный прокурор РФ Владимир Устинов , "главное в ходе следствия не выйти на самого себя". По заявлению, будет проведена проверка и может оказаться, что мошенником является сам заявитель.

Это настолько глупая схема, что нечего и сказать.

— Возможно ли так легко снять арест со своих счетов?

— Это мало того, что нелегко. Это еще и незаконно. Поэтому очень большие вопросы как это удалось Глушакову. Да и зачем он это сделал? Учитывая, что определение Никулинского районного суда абсолютно законное и стандартное. Огромный вопрос к Мосгорсуду.

Не хочу кого-то обвинять в коррупционной составляющей, но исключать подобное тоже нельзя.

— Клуб выплачивает алименты?

— Выплачивает, здесь вопросов нет. Поэтому Дениса и разрывает. Каждый месяц он рыдает крокодиловыми слезами, когда ему приходится платить алименты своим детям. Он надеялся, что жена ему будет платить. А тут видите, как обернулось. Каждый раз он попадает не просто в глупые ситуации, а опасные для самого себя.

— Вы написали в соцсетях, что хотите провести психиатрическую экспертизу Дениса. Серьезно?

— Ну, а почему нет? Зачем исключать возможность, что он мог в связи с какими-то переживаниями делать определенные вещи. Это не означает, что он психически опасен. У него сложный период. Болельщики его, мягко говоря, не любят. В бане поймали с любовницей. И в Миллерово ему не удалось развестись с женой и детей забрать. У него череда неудач. Может у него действительно, подорвались нервы?