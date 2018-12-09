Пресс-служба московского "Спартака" поделилась видео из раздевалки клуба после матча с махачкалинским "Анжи" в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
😏 После победы в раздевалке всегда бурлят эмоции! 🔥
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Хотите увидеть, что там происходит?
🔴⚪ Смотрите! 🔝#АнжиСпартак — 0:3 pic.twitter.com/rjmFNpOb1F— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 декабря 2018 г.
В ролике главный тренер Олег Кононов поздравляет подопечных с победой. Далее команда собралась вместе и поддержала защитника Андрея Ещенко, успешно перенесшего операцию 7 декабря.
Встреча 17-го тура завершилась счетом 3:0 в пользу красно-белых. Благодаря этой удачной игре "Спартак" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Ранее бывший президент столичного клуба Андрей Червиченко прокомментировал предстоящие выступления команды в Лиге Европы.