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«Спартак» поделился видео из раздевалки после победы над «Анжи» 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба московского "Спартака" поделилась видео из раздевалки клуба после матча с махачкалинским "Анжи" в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
В ролике главный тренер Олег Кононов поздравляет подопечных с победой. Далее команда собралась вместе и поддержала защитника Андрея Ещенко, успешно перенесшего операцию 7 декабря.
Встреча 17-го тура завершилась счетом 3:0 в пользу красно-белых. Благодаря этой удачной игре "Спартак" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Ранее бывший президент столичного клуба Андрей Червиченко прокомментировал предстоящие выступления команды в Лиге Европы.
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