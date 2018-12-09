😏 После победы в раздевалке всегда бурлят эмоции! 🔥

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Хотите увидеть, что там происходит?



🔴⚪ Смотрите! 🔝#АнжиСпартак — 0:3 pic.twitter.com/rjmFNpOb1F— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 декабря 2018 г.