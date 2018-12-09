«Динамо» — «Урал»: прямая трансляция

В воскресенье в Москве на стадионе «Арена Химки» в 14.00 мск начнётся матч 17-го тура чемпионата России между «Динамо» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург).

В стартовом составе «Динамо» на поле выйдут Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаузинью, Рауш, Черных, Тетте, Луценко.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин.

Ожидается, что этот матч посетит более 5 тысяч зрителей.

«Динамо», набрав 17 очков, расположился на 13-ом месте турнирной таблицы, у Урала 22 очка и восьмое место.