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«Динамо» — «Урал»: прямая трансляция 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье в Москве на стадионе «Арена Химки» в 14.00 мск начнётся матч 17-го тура чемпионата России между «Динамо» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург).
В стартовом составе «Динамо» на поле выйдут Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаузинью, Рауш, Черных, Тетте, Луценко.
Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин.
Ожидается, что этот матч посетит более 5 тысяч зрителей.
«Динамо», набрав 17 очков, расположился на 13-ом месте турнирной таблицы, у Урала 22 очка и восьмое место.
Получить доступ к прямой трансляции матча можно всего за 75 рублей. Для этого достаточно ввести номер телефона и e-mail и оплатить покупку банковской картой или с помощью сервиса «Яндекс. Деньги». После успешной оплаты вы получите код в SMS и на электронную почту. Введите его в поле «У меня есть код доступа».
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