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«Динамо» разделался с «Уралом» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Динамо» окончился разгромным поражением екатеринбуржцев. Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счётом 4:0.
В начале первого тайма москвичи расстреляли ворота Ярослава Годзюра, и один из ударов завершился голом: на 12-й минуте отличился Жоаозинью. После этого игра перешла в руки «Урала», но забить мяч команда Дмитрия Парфёнова не смогла. За минуту до конца первого тайма динамовец Евгений Луценко удвоил преимущество хозяев. Во второй половине встречи «Динамо» сразу завладело инициативой. На 61-й минуте Абдул Тетте воспользовался неразберихой в штрафной и с левой отправил мяч в ворота екатеринбуржцев. Окончательный счёт установил Алексей Козлов, точно ударив из-за пределов штрафной площади.
Таким образом, после 17 игр чемпионата «Динамо» с 20-ю очками на 11 строчке турнирной таблицы, «Урал» — на 8-й с 22 очками.
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