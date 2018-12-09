«Краснодар» — «Уфа»: прямая трансляция

В воскресенье «Краснодар» проводит свой последний домашний матч 2018 года, принимая «Уфу» в 16.30 мск в 17-ом туре чемпионата России.

В стартовом составе «Краснодара» на поле выйдут Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Перейра, Классон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев. Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Каборе, Мацукатов, Уткин, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов, Карп, Салатич, Тилль, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Йокич, Засеев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Бизяк.

«Краснодар» на втором месте турнирной таблицы с 32 очками. «Уфа» занимает 14 строчку, на ее счету 15 очков.