В воскресенье «Краснодар» проводит свой последний домашний матч 2018 года, принимая «Уфу» в 16.30 мск в 17-ом туре чемпионата России.
В стартовом составе «Краснодара» на поле выйдут Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Перейра, Классон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев. Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Каборе, Мацукатов, Уткин, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов, Карп, Салатич, Тилль, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Йокич, Засеев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Бизяк.
«Краснодар» на втором месте турнирной таблицы с 32 очками. «Уфа» занимает 14 строчку, на ее счету 15 очков.
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