В воскресенье «Зенит» примет «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.00 мск в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» Количество зрителей игры может достигнуть 50 тыс. человек. «Зенит», набравший 34 очка, возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» с 22 очками — на 9-м месте в таблице чемпионата России.
Состав "Зенита": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
Состав "Рубина": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.
Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.
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