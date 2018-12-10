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Вратарь сборной России поделился мнением о ситуации в «Спартаке» 

Газета.Ru + ещё 3 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Гилерме высказал свое мнение о конфликте в московском "Спартаке", в результате которого полузащитник Денис Глушаков лишился капитанской повязки и отправился в дубль, а главный тренер красно-белых Массимо Каррера был уволен со своего поста, информирует газета "Известия".
Гилерме и Глушаков знакомы по совместным выступлениям за "железнодорожников".
"Когда Денис играл в "Локомотиве", я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда", — сказал Гилерме.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушаков провел 11 матчей, в которым отметился одним голом.
Ранее Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной.
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