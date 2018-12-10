ПСЖ открестился от продажи Неймара или Мбаппе

Руководство французского ПСЖ опровергло слухи о продаже футболистов Неймара или Килиана Мбаппе для решения проблем с финансовым fair play. В распространении ложной информации обвинили газету L’Equipe.

«Уже есть много доказательств тому, что их цель — испортить атмосферу в команде. То, что о нас говорят в газете каждый день, доказывает нашу славу, но в то же время говорит о шизофрении руководства L’Equipe», — заявили в клубе.

Ранее журналисты издания опубликовали новость о продаже одного из футболистов французской командой. Они также писали, что Неймар может вернуться в каталонскую «Барселону», цвета которой он защищал с 2013 по 2017 годы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2018 году открыл в отношении ПСЖ дело о нарушении правил финансового fair play и сокрытии доходов клуба. Позже на сайте УЕФА появилась информация о выполнении ПСЖ выставленных условий.

Как сообщал News.ru, Неймар побил рекорд.