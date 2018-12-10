Кириченко получил пост главного тренера «Уфы» 

Российский специалист Дмитрий Кириченко официально утверждён на пост главного тренера команды «Уфы».
«Кириченко — главный тренер «Уфы», контракт подписан на полтора года», — приводит слова гендиректора клуба Шамиля Газизова пресс-служба.
Кириченко исполнял обязанности главного тренера после отставки его предшественника Сергея Томарова. Под руководством специалиста клуб сыграл четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых единожды проиграл и выиграл. Два матча были сыграны вничью.
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