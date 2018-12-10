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Кириченко получил пост главного тренера «Уфы» 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский специалист Дмитрий Кириченко официально утверждён на пост главного тренера команды «Уфы».
«Кириченко — главный тренер «Уфы», контракт подписан на полтора года», — приводит слова гендиректора клуба Шамиля Газизова пресс-служба.
Кириченко исполнял обязанности главного тренера после отставки его предшественника Сергея Томарова. Под руководством специалиста клуб сыграл четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых единожды проиграл и выиграл. Два матча были сыграны вничью.
News.ru ранее сообщал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал человеком года по версии «Яндекса».
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