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Роналду: я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год, но победа Модрича не конец света 

Чемпионат.com + ещё 2 40 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался относительно победы полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в голосовании за «Золотой мяч».
«Думаю, я заслуживаю получать «Золотой мяч» каждый год, я много работаю для этого. Но если награда достаётся не мне, это не конец света. Цифры не врут, но не надо думать, что я становлюсь менее счастливым, когда не получаю «Золотой мяч». Я играю за один из лучших клубов, неужели вы думаете, что я побегу домой и начну плакать?
Могу лишь поздравить Модрича, он заслужил это. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я сделаю всё ради этого», — цитирует Роналду Eurosport.
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