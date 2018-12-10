Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался относительно победы полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в голосовании за «Золотой мяч».
«Думаю, я заслуживаю получать «Золотой мяч» каждый год, я много работаю для этого. Но если награда достаётся не мне, это не конец света. Цифры не врут, но не надо думать, что я становлюсь менее счастливым, когда не получаю «Золотой мяч». Я играю за один из лучших клубов, неужели вы думаете, что я побегу домой и начну плакать?
Могу лишь поздравить Модрича, он заслужил это. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я сделаю всё ради этого», — цитирует Роналду Eurosport.