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Клуб российской премьер-лиги представил необычного новичка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ФК "Уфа"
Клуб российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" на пресс-конференции объявила о подписании контракта с Дедом Морозом, сообщает "Чемпионат".
"Новобранец" получил 102-й игровой номер.
Ранее пресс-служба "Уфы" рассказала, что клуб объявит о заключении контракта с новым игроком, "россиянином, опытным ветераном, очень и очень известным, универсалом, семьянином и душой компании".
Сегодня "Уфа" объявила о подписании соглашения с тренером Дмитрием Кириченко. Специалист возглавил клуб до лета 2020 года.
Ранее семеро спортсменов вошли в десятку персон года по версии "Яндекса".
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