Клуб российской премьер-лиги представил необычного новичка

Клуб российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" на пресс-конференции объявила о подписании контракта с Дедом Морозом, сообщает "Чемпионат".

"Новобранец" получил 102-й игровой номер.

Ранее пресс-служба "Уфы" рассказала, что клуб объявит о заключении контракта с новым игроком, "россиянином, опытным ветераном, очень и очень известным, универсалом, семьянином и душой компании".

Сегодня "Уфа" объявила о подписании соглашения с тренером Дмитрием Кириченко . Специалист возглавил клуб до лета 2020 года.