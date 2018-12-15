Фанат «Спартака» решил обвинить Глушакова в побоях

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов столкнулся с иском со стороны клуба за нападение на капитана команды Дениса Глушакова и решил ответить встречным обвинением. Об этом сообщает ТАСС.

После того, как к болельщику был предъявлен иск на 20 тысяч евро, Голунов решил подать встречный иск. Вместе с адвокатом фанат намерен попросить правоохранительные органы завести уголовное дело по статье «Побои» в отношении капитана красно-белых Дениса Глушакова и бразильского опорника «Спартака» Фернандо.

30 ноября Голунов выбежал на поле во время матча Лиги Европы между «Спартаком» и венским «Рапидом». Фанат вступил в перепалку с Глушаковым, после чего полузащитник его оттолкнул. По словам Голунова, он хотел сообщить капитану клуба, что ему не место в «Спартаке».