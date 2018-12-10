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Криштиану Роналду: «Хочу, чтобы Месси принял вызов и переехал в Италию» 

Спорт-Экспресс + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посоветовал форварду "Барселоны" Лионелю Месси принять вызов и перебраться в Италию. По словам португальца, ему ничего никому не нужно доказывать.
— Я играл в Англии, Испании, Италии и Португалии, еще в сборной, а Месси играет только в Испании, — цитирует La Gazzetta dello Sport Роналду. — Возможно, он во мне больше нуждается. Для меня жизнь — это вызов. Я хочу, чтобы он однажды переехал в Италию и принял вызов. Однако если его все устраивает в Испании, я это уважаю. Он фантастический игрок. А я доволен своей новой жизнью.
Я показал, что могу преуспеть в любом клубе и в сборной. Сейчас я хочу побеждать с "Ювентусом". Остальное — в прошлом.
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