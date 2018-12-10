Соперник «Спартака» по Лиге Европы остался без тренера

Руководство испанского футбольного клуба «Вильярреал» уволило главного тренера Хавьера Кальеху . Это решение было принято после поражения «Сельте» в матче 15-го тура Ла Лиги (2:3), сообщается на официальном сайте команды.

40-летний специалист возглавлял «жёлтую субмарину» с 2017 года. Команда после 15 туров чемпионата идёт на 17-м месте в турнирной таблице и находится в трёх очках от зоны вылета.

«Вильярреал» — соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Команды сыграют между собой в 6-м туре групповой стадии 13 декабря в Испании. Начало встречи в 20:55. Первая игра в Москве завершилась ничьёй — 3:3.

Как писал News.ru, нашлось объяснение травмам в «Спартаке».