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Соперник «Спартака» по Лиге Европы остался без тренера 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Руководство испанского футбольного клуба «Вильярреал» уволило главного тренера Хавьера Кальеху. Это решение было принято после поражения «Сельте» в матче 15-го тура Ла Лиги (2:3), сообщается на официальном сайте команды.
40-летний специалист возглавлял «жёлтую субмарину» с 2017 года. Команда после 15 туров чемпионата идёт на 17-м месте в турнирной таблице и находится в трёх очках от зоны вылета.
«Вильярреал» — соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Команды сыграют между собой в 6-м туре групповой стадии 13 декабря в Испании. Начало встречи в 20:55. Первая игра в Москве завершилась ничьёй — 3:3.
Как писал News.ru, нашлось объяснение травмам в «Спартаке».
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