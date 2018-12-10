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Российский хоккеист умер во время матча

«Зенит» перед матчем Лиги Европы обратился к болельщикам 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургский "Зенит" выступил с заявлением в адрес болельщиков, в котором попросил воздержаться от любых провокаций на матче группового этапа Лиги Европы против чешской "Славии", сообщает "Советский спорт".
Матч состоится 13 декабря в Праге и начнется в 23.00 мск.
"Служба безопасности футбольного клуба "Зенит" и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона "Эден Арена", а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе. При входе на гостевой сектор будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет", — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Напомним, что "Зенит" гарантировал себе первое место в группе A Лиги Европы.
Ранее соперник "Спартака" уволил главного тренера.
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