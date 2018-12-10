«Зенит» перед матчем Лиги Европы обратился к болельщикам

Петербургский "Зенит" выступил с заявлением в адрес болельщиков, в котором попросил воздержаться от любых провокаций на матче группового этапа Лиги Европы против чешской "Славии", сообщает "Советский спорт"

Матч состоится 13 декабря в Праге и начнется в 23.00 мск.

"Служба безопасности футбольного клуба "Зенит" и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона "Эден Арена", а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе. При входе на гостевой сектор будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет", — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Напомним, что "Зенит" гарантировал себе первое место в группе A Лиги Европы.