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Александру Кержакову пригрозили тюрьмой за подделку документов 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков может попасть в тюрьму за подделку документов, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на адвоката супруги футболиста Миланы Тюльпановой.
Юрист сообщил, что Кержаков предоставил фальшивые справки, связанные с лечением Тюльпановой от наркозависимости. Адвокат пообещал обратиться в правоохранительные органы.
Кержаков и Тюльпанова ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. В конце октября суд постановил, что полуторагодовалый сын бывших супругов Артемий останется с матерью. В ноябре Кержаков попросил суд провести Тюльпановой психиатрическую экспертизу. С аналогичной просьбой обратилась Тюльпанова. Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайства обеих сторон о проведении экспертизы с участием нарколога.
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