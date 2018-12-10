Александру Кержакову пригрозили тюрьмой за подделку документов

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков может попасть в тюрьму за подделку документов, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на адвоката супруги футболиста Миланы Тюльпановой.

Юрист сообщил, что Кержаков предоставил фальшивые справки, связанные с лечением Тюльпановой от наркозависимости. Адвокат пообещал обратиться в правоохранительные органы

Кержаков и Тюльпанова ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. В конце октября суд постановил, что полуторагодовалый сын бывших супругов Артемий останется с матерью. В ноябре Кержаков попросил суд провести Тюльпановой психиатрическую экспертизу. С аналогичной просьбой обратилась Тюльпанова. Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайства обеих сторон о проведении экспертизы с участием нарколога.