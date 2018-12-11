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37-летний футболист повторил рекорд Месси 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Испанской примеры подряд, сообщает "Советский спорт".
Гол 37-летнего игрока в матче с "Жироной" (1:0) позволил ему сравняться по этому показателю с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом.
Кроме "Атлетика" Адурис выступал за испанские "Вальядолид", "Мальорку" и "Валенсию". На его счету 156 мячей в 419 матчах чемпионата Испании. Свой первый гол в Испанской примере форвард провел 22 января 2006 года в гостевой игре против "Реал Сосьедад" (3:3). За свою карьеру Адурис забивал 35 разным командам испанского чемпионата. Больше соперников огорчил все тот же Месси (36).
Ранее "Барселона" отказалась от матча с "Жироной" в США.
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