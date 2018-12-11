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Российская молодежка узнала соперников по отбору к ЧЕ-2021 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Швейцарии состоялась жеребьевка квалификационного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд, сообщает "Советский спорт".
Сборная России в отборе к континентальному первенству сыграет Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией. Отметим, что в этот раз Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал разводить на жеребьевке команды России и Украины. При этом испанцы не могли попасть в группу с Гибралтаром, а сербы — с Косово.
Матчи отборочного турнира пройдут с 18 марта 2019 по 13 октября 2020 года. Стыковые матчи запланированы на ноябрь 2020 года, а сам турнир пройдет в июне 2021 года в Венгрии и Словении.
Молодежная сборная России трижды выступала на чемпионатах Европы, дважды пробиваясь в четвертьфинал.
Ранее испанцы наградили легендарную советскую спортсменку.
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