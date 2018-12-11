Дзюба досрочно ушел в отпуск

Футболист восстанавливается после травмы и не смог бы сыграть в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии". Также на решение тренерского штаба повлияла усталость форварда, который в 2018 году играл за тульский "Арсенал", "Зенит" и сборную России практически без перерывов.

В 2018 календарном году Дзюба провел во всех турнирах 44 матча, в которых забил 20 мячей.

"Зенит" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе и может сыграть в Праге ослабленным составом.