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Дзюба досрочно ушел в отпуск 

Газета.Ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба получил разрешение досрочно уйти в отпуск, сообщает Sport24.
Футболист восстанавливается после травмы и не смог бы сыграть в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии". Также на решение тренерского штаба повлияла усталость форварда, который в 2018 году играл за тульский "Арсенал", "Зенит" и сборную России практически без перерывов.
В 2018 календарном году Дзюба провел во всех турнирах 44 матча, в которых забил 20 мячей.
"Зенит" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе и может сыграть в Праге ослабленным составом.
Ранее защитник "Спартака" снялся в короткометражном кино.
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