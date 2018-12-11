8 ставок на главные матчи вторника в Лиге чемпионов

"Шальке-04" — "Локомотив"

«Шальке» уже никак не сможет подняться выше второго места в группе, но и ниже тоже упасть не сможет. С учётом непростого положения "горняков" в чемпионате Германии и травм нескольких игроков основы, состав хозяев вряд ли будет оптимальным.

У "Локомотива" проблем тоже хватает: из-за повреждений точно не сыграют Чорлука, Коломейцев и даже Ротенберг. Но самое главное — "железнодорожникам" нужна только победа. Если красно-зелёные потеряют очки, надежда на Лигу Европы окончательно потеряна.

(Сделать ставку). Статистика говорит о том, что шансы у гостей неплохие. "Шальке" выиграл лишь два из последних семи домашних матчей в Лиге чемпионов (две ничьи и три поражения), пропустив в них 18 голов. Пожалуй, ставка на индивидуальный тотал "Локомотива" больше одного мяча за 2.08 в БК «Лига Ставок» заслуживает внимания

Сами "железнодорожники" неплохо играют на выезде. В 12 последних гостевых еврокубковых матчах у них всего четыре поражения при четырёх ничьих и четырёх победах.

(Сделать ставку). Похоже, что в этом матче хозяева будут играть в своё удовольствие, а вот гостям надо забивать любой ценой. Тотал больше 2,5 мячей в БК «Лига Ставок» идёт за 2.05, хотя отсиживаться в обороне соперникам нет смысла

(Сделать ставку). "Локомотив" не проиграет за 1.85 в БК "Лига Ставок" — тоже выглядит неплохо. До поражения 11 ноября от "Айнтрахта" со счетом 0:3 "Шальке" не проигрывал на протяжении пяти матчей

Сейчас "горняки" занимают 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, до зоны вылета всего 4 очка. Вполне вероятно, что тренерский штаб побережёт лидеров и выпустит на ничего не решающий матч экспериментальный состав.

"Ливерпуль" — "Наполи"

В выходные "Ливерпуль" разнёс "Борнмут", а "Наполи" разгромил "Фрозиноне". Соперники находятся в отличной форме и это говорит о том, что предстоящий матч станет украшением как минимум группового этапа Лиги чемпионов.

Расклад прост. Чтобы пробиться в 1/8 финала, "Ливерпуль" должен побеждать. Хватит либо счёта 1:0, либо победы с разницей в два и более мяча. "Наполи" в теории может устроить и поражение, но вряд ли "ПСЖ" испытает серьёзные проблемы с "Црвеной Звездой". Поэтому итальянцам нужна ничья.

Похоже, «ппартенопейцам» придётся нелегко. Единственный плюс — проблемы хозяев в центре обороны. Пожалуй, отыграть на "ноль" мерсисайдцам будет непросто, а потому забивать, скорее всего, придётся как минимум три мяча.

(Сделать ставку). Победа "Ливерпуля" с форой (-1) идет за 2.00 в БК «Лига Ставок», а такой расклад вполне возможен. Более оптимистичный вариант — победа "Ливерпуля" и обе забьют за 2.50 в БК «Лига Ставок»

(Сделать ставку). Как бы ни сложился матч, одной из команд в любом случае нужно будет забивать. И если в первом тайме время у соперников будет, то после перерыва характер игры поменяется. Тотал второго тайма больше 1,5 за 1.75 или даже ТБ 2,5 гола во втором тайме за 3.25 в БК «Лига Ставок» выглядят любопытно

"Барселона" — "Тоттенхэм"

Каталонцы уже обеспечили себе первое место в группе. А "Тоттенхэму" сложнее: английский клуб пробьется в плей-офф, если "Интер" не наберет в последнем туре больше очков, чем они.

У "сине-гранатовых" почти наверняка выйдет экспериментальный состав. Главный тренер Эрнесто Вальверде сказал об этом на пресс-конференции прямым текстом: "Да, завтра будут изменения. Потому что мы уже вышли из группы, и потому что в субботу у нас важный матч".

(Сделать ставку). Разумеется, это повышает шансы "шпор". В связи с этим сразу всплывают два варианта. "Тоттенхэм" не проиграет за 1.85 в БК «Лига Ставок» выглядит довольно надежно. Победа англичан с нулевой форой за 2.51 тоже привлекательный, но более рисковый вариант. А вот лобовая победа "шпор" за 3.45 маловероятна, всё же матч состоится на "Камп Ноу"