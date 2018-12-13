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Футболист-рекордсмен по смене клубов опять сменил клуб 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Уругвайский нападающий Себастьян Абреу перешел в бразильский «Рио Бранко» — клуб стал 28-м в профессиональной карьере форварда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте En Una Baldosa.
42-летний форвард уже успел поиграть в 11 разных странах по всему миру. Чаще всего уругваец выступал в Мексике. В местном чемпионате он представлял семь разных команд.
Абреу обновил свой рекорд по смене команд среди действующих футболистов. В 2017 году он побил рекорд немецкого голкипера Лутца Пфанненштиля, сменившего 27 клубов и поигравшего во всех футбольных конфедерациях.
Наиболее известным клубом в послужном списке Абреу является испанский «Депортиво». Форвард выступал и за сборную Уругвая. На его счету 70 матчей и 26 голов в составе национальной команды.
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