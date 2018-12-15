«Немедленно отпустить»: когда Кокорин выйдет на свободу

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Татьяна Стукалова заявила, что ее подзащитных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, должны немедленно освободить из-под стражи. Юрист сослалась на заключения судебно-медицинских экспертов.

«Защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности», — написала Стукалова в своем инстаграме.

Такого же мнения придерживается и адвокат Мамаева Игорь Бушманов. В отличие от Стукаловой он раскрыл некоторые подробности заключения судебно-медицинских экспертов. По его словам, футболисты нанесли только легкий вред здоровью потерпевшим, а результаты экспертизы благоприятны для всех фигурантов.

«Мы довольны результатами судебно-медицинской экспертизы. Выводы нас устраивают. Был установлен легкий вред здоровью, никаких тяжких телесных. Мы говорим о том, что Мамаев причастен только к одному эпизоду. Второй нас в меньшей степени интересует, но в обоих случаях результаты экспертизы благоприятны для всех фигурантов»,

Также Бушманов отметил, что в случае изменения статьи и другой квалификации дела футболистам могут снизить срок ареста до четырех месяцев.

Кокорин с Мамаевым уже отсидели в следственном изоляторе более двух месяцев.

«Это основание для квалификации дела, доказательства пока не учитываются. Суд принимает во внимание закончено ли производство по делу и может ли кто-то из обвиняемых повлиять на его ход. С результатами мы ознакомились и понимаем, что никакого влияния быть не может. Это свидетельствует, что тяжких последствий нет.

Состав преступления по 115 статье части 1 не очень тяжкий. Максимальное наказание — 4 месяца ареста. Минимальное — 40 тысяч рублей и прекращение дела по примирению сторон», — добавил Бушманов.

В отношении футболистов пока ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в СИЗО «Бутырка». Также напомним, что Кокорину с Мамаевым Тверской районный суд Москвы продлил арест до 8 февраля. До последнего вердикта суда они должны были находиться под арестом в следственном изоляторе до 8 декабря.

Однако сторона защиты футболистов несколько дней назад подала на жалобу на решение о продлении ареста игроков. Уже стало известно, что апелляции Кокорина и Мамаева на изменение меры пресечения будут рассмотрены 18 декабря. Заседание по этому делу в Мосгорсуде назначено на 10.00 по московскому времени.

Между тем, представитель защиты Кокорина Андрей Ромашов рассказывал, что его клиент может стать инвалидом, если футболиста в ближайшее время не выпустят из СИЗО. Возможно, и этот аргумент послужит смягчающим обстоятельством для игрока «Зенита».

«Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли», — говорил Ромашов ТАСС.

Кроме того, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева недавно подчеркнула, что Мамаев полностью адаптировался к условиям в следственном изоляторе, а форвард петербургского клуба, наоборот, испытывал легкий стресс около недели назад. Еще неизвестно, удалось ли уже Кокорину выйти из состояния депрессии.

«В целом с ними все нормально — оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии», — говорила Меркачева в интервью «СЭ».

Возможно, настроение Кокорина улучшится уже 18 декабря. Есть все основания полагать, что теперь дело футболистов приобретет несколько другой поворот: после появления новых обстоятельств и заключения судебных экспертов.