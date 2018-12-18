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Мамаев посчитал «позором» продление ему ареста 

Рамблер + ещё 74 3 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал «позором» решение Мосгорсуда о продлении ареста ему и Александру Кокорину.
«Это просто позор и все, больше я ничего обжаловать не буду», — сказал Мамаев по окончании слушания.
Видеозапись концовки заседания опубликовал телеграм-канал Mash.
18 декабря суд рассматривал апелляции футболистов на продление ареста. Жалобы адвокатов приняты не были. Футболисты, а также другие фигуранты дела, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, пробудут под стражей до 8 февраля.
Ранее адвокаты Мамаева и Кокорина заявили о новых обстоятельствах дела, которые позволяют настаивать на немедленном освобождении фигурантов дела. По словам адвоката Игоря Бушманова, результаты судебно-медицинской экспертизы говорят о причинении пострадавшим легкого вреда здоровью.
Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».
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