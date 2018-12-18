Мамаев посчитал «позором» продление ему ареста

«Это просто позор и все, больше я ничего обжаловать не буду», — сказал Мамаев по окончании слушания.

Видеозапись концовки заседания опубликовал телеграм-канал Mash.

18 декабря суд рассматривал апелляции футболистов на продление ареста. Жалобы адвокатов приняты не были. Футболисты, а также другие фигуранты дела, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, пробудут под стражей до 8 февраля.

Ранее адвокаты Мамаева и Кокорина заявили о новых обстоятельствах дела, которые позволяют настаивать на немедленном освобождении фигурантов дела. По словам адвоката Игоря Бушманова, результаты судебно-медицинской экспертизы говорят о причинении пострадавшим легкого вреда здоровью.