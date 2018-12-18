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Суд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева 

Москва24 + ещё 66 9 часов назад
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Жалобу адвокатов на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 18 декабря рассмотрит Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Перед началом заседания в Instagram Кокорина появился пост с призывом прийти к зданию суда, чтобы поддержать спортсменов. "Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе", — сказано в сообщении.
Отмечается, что сбор сочувствующих футболистам должен был начаться в 09:30, то есть за полчаса до заседания.
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