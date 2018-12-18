Суд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева

Перед началом заседания в Instagram Кокорина появился пост с призывом прийти к зданию суда, чтобы поддержать спортсменов. "Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сбор сочувствующих футболистам должен был начаться в 09:30, то есть за полчаса до заседания.