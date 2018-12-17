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Ванхазебрук покинул пост главного тренера «Андерлехта» 

РИА Новости + ещё 1 17 декабря 2018
Бельгиец Хейн Ванхазебрук покинул пост главного тренера футбольного клуба "Андерлехт", сообщается на официальном сайте брюссельцев.
По словам спортивного директора "Андерлехта", команда набирает слишком мало очков в чемпионате Бельгии и слишком рано выбыла из Кубка страны и розыгрыша Лиги Европы. О том, кто сменит Ванхазебрука, пока не сообщается.
Ванхазебрук возглавил "Андерлехт" в октябре 2017 года, подписав контракт на три года. В текущем чемпионате Бельгии "Андерлехт" после 19 туров идет на 4-м месте. На групповом этапе Лиги Европы клуб занял последнее место в своей группе.
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