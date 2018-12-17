Ванхазебрук покинул пост главного тренера «Андерлехта» 

Бельгиец Хейн Ванхазебрук покинул пост главного тренера футбольного клуба "Андерлехт", сообщается на официальном сайте брюссельцев.
По словам спортивного директора "Андерлехта", команда набирает слишком мало очков в чемпионате Бельгии и слишком рано выбыла из Кубка страны и розыгрыша Лиги Европы. О том, кто сменит Ванхазебрука, пока не сообщается.
Ванхазебрук возглавил "Андерлехт" в октябре 2017 года, подписав контракт на три года. В текущем чемпионате Бельгии "Андерлехт" после 19 туров идет на 4-м месте. На групповом этапе Лиги Европы клуб занял последнее место в своей группе.