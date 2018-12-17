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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов 2018-2019 

Чемпионат.com + ещё 69 1 час назад
Фото: Twitter
В Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Итоги жеребьёвки:
«Шальке-04» — «Манчестер Сити»
«Атлетико» — «Ювентус»
«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд)
«Лион» — «Барселона»
«Рома» — «Порту»
«Аякс» — «Реал»
«Ливерпуль» — «Бавария»
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта. 15 марта восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьёвки.
Напомним, на групповом этапе Россию представляли два московских клуба — ЦСКА и «Локомотив», однако обе команды финишировали на последних местах в квартетах и выбыли из розыгрыша турнира.
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