Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов 2018-2019

В Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итоги жеребьёвки:

«Шальке-04» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Ювентус»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд)

«Лион» — «Барселона»

«Рома» — «Порту»

«Ливерпуль» — «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта. 15 марта восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьёвки.

Напомним, на групповом этапе Россию представляли два московских клуба — ЦСКА и «Локомотив», однако обе команды финишировали на последних местах в квартетах и выбыли из розыгрыша турнира.