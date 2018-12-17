Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головин заработал первое удаление в чемпионате Франции 

Lenta.ru + ещё 14 17 декабря 2018
Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален во время матча 18-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Головин вышел в стартовом составе «Монако». На 48-й минуте главный судья матча Клеман Турпен показал хавбеку красную карточку за удар соперника шипами в ногу. Решение удалить игрока арбитр принял после просмотра видеоповтора.
Встреча проходит на стадионе «Стад де Люмьер». На момент написания новости «Лион» ведет со счетом 3:0. Голами отметились полузащитник Уссем Ауа, нападающий Набиль Фекир и защитник Ферлан Менди.
Перед матчем «Лион» располагался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» занимал предпоследнее место.
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля. Футболист подписал с европейским клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, став рекордным среди российских игроков.
Последние новости
США усилят Украину США рассказали о новых санкциях против России «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по плей-офф Лиги Европы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты «Фенербахче» устроили травлю Нойштедтеру
«Енисей» поиронизировал над испугавшимся стужи «Байером»
Нойер оценил итог жеребьевки Лиги чемпионов
Глушакова отпустили из полиции
Геркус покинет «Локомотив»
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
03:16
Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону
Биатлон
02:40
Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
02:40
Российский биатлонист оказался в центре скандала
Биатлон
02:47
Решена судьба российских биатлонистов
Биатлон
04:23
Россия уничтожила финнов
Хоккей Статьи
01:00
Усик ответил на оскорбления из-за лавры
Бокс
00:09
Американцы начали бить наших парней
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение