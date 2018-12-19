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Пьяный Аршавин покатался на лошади и отказался платить 

Рамблер 12 часов назад
Завершивший спортивную карьеру футболист, а ныне менеджер детского проекта петербургского «Зенита» Андрей Аршавин снял двух девушек в стриптиз-клубе, покатал их на лошади и отказался платить. Об этом сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, недавно вернувшийся в Россию из Казахстана Аршавин отдохнул в стриптиз-клубе, а покинул его в состоянии сильного алкогольного опьянения и с двумя девушками.
После этого, судя по видеозаписи, которую опубликовал «Лайф», Аршавин прокатился по Санкт-Петербургу на лошади.
По данным «Мэш», на лошади Аршавин прокатил и девушек, после чего отказался платить той, которой лошадь принадлежала.
На видео, опубликованном каналом, прославленный и женатый футболист обнимает и целует одну из женщин, с которой покинул клуб, проводит рукой по ее голове, что-то ей говорит.
«Аршавин-то ловелас у нас!» — произносит девушка, снимавшая видео.
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