Пьяный Аршавин покатался на лошади и отказался платить

Завершивший спортивную карьеру футболист, а ныне менеджер детского проекта петербургского «Зенита» Андрей Аршавин снял двух девушек в стриптиз-клубе, покатал их на лошади и отказался платить. Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, недавно вернувшийся в Россию из Казахстана Аршавин отдохнул в стриптиз-клубе, а покинул его в состоянии сильного алкогольного опьянения и с двумя девушками.

После этого, судя по видеозаписи, которую опубликовал «Лайф», Аршавин прокатился по Санкт-Петербургу на лошади.

По данным «Мэш», на лошади Аршавин прокатил и девушек, после чего отказался платить той, которой лошадь принадлежала.

На видео, опубликованном каналом, прославленный и женатый футболист обнимает и целует одну из женщин, с которой покинул клуб, проводит рукой по ее голове, что-то ей говорит.