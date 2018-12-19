Лоза раскритиковал миллионные зарплаты футбольных тренеров

Известный российский музыкант в интервью для Матч ТВ проехался по отечественному футболу: раскритиковал миллионные зарплаты зарубежных тренеров, скептически отнёсся к разгрому «Реала» столичными армейцами и назвал Россию «нефутбольной страной».

«С этим надо смириться. Если бы мы не платили огромных денег Хиддинку, Адвокату и Капелло, а понастроили бы на эти миллионы манежей по всей стране — продвинулись бы на шажок ближе к статусу футбольной», — заявил певец.

Лоза также остался не в восторге от победы московского ЦСКА над мадридским «Реалом». По мнению музыканта, для испанцев это был «спарринг» перед более ответственными матчами в плей-офф Лиги Чемпионов.

«3:0 в Мадриде — счастье для внутреннего пользования, оно не помогает России в поиске своего места в мире», — резюмировал певец.

Музыкант отметил, что он мог по достоинству оценить игру российских футболистов, если бы они смогли выйти из группы.