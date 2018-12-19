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Лоза раскритиковал миллионные зарплаты футбольных тренеров 

Рамблер 19 декабря 2018
Известный российский музыкант в интервью для Матч ТВ проехался по отечественному футболу: раскритиковал миллионные зарплаты зарубежных тренеров, скептически отнёсся к разгрому «Реала» столичными армейцами и назвал Россию «нефутбольной страной».
«С этим надо смириться. Если бы мы не платили огромных денег Хиддинку, Адвокату и Капелло, а понастроили бы на эти миллионы манежей по всей стране — продвинулись бы на шажок ближе к статусу футбольной», — заявил певец.
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Лоза также остался не в восторге от победы московского ЦСКА над мадридским «Реалом». По мнению музыканта, для испанцев это был «спарринг» перед более ответственными матчами в плей-офф Лиги Чемпионов.
«3:0 в Мадриде — счастье для внутреннего пользования, оно не помогает России в поиске своего места в мире», — резюмировал певец.
Музыкант отметил, что он мог по достоинству оценить игру российских футболистов, если бы они смогли выйти из группы.
«Бессмысленный героизм только подчеркивает глубину разочарования», — добавил он.
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