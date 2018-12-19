Алана Мамаева рассказала о «сносящих башню» зарплатах в футболе

Российские футболисты «оборзели», заявила жена одного из них, Павла Мамаева , в интервью автору YouTube-канала «Дневник хача».

Амиран Сардаров спросил Алану Мамаеву, почему футболисты «резко стали злодеями». В ответ она отметила, что они — не злодеи, а просто «немножко расслабились».

По ее словам, они не знают, куда себя «деть», а «гигантские» деньги, которые они зарабатывают, «сносят башню» и позволяют им чувствовать безнаказанность.

В ответ на замечание ведущего, что Мамаева высказывает преобладающее мнение общественности о том, что футболисты «оборзели», она ответила, что «так и есть».

Способом исправить это Алана Мамаева назвала появление в футбольных школах психологов, которые помогали бы детям воспринимать свое богатство правильно.