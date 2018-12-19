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Алана Мамаева рассказала о «сносящих башню» зарплатах в футболе 

Рамблер + ещё 24 3 часа назад
Фото: Андрей Никеричев/mskagency.ru
Российские футболисты «оборзели», заявила жена одного из них, Павла Мамаева, в интервью автору YouTube-канала «Дневник хача».
Амиран Сардаров спросил Алану Мамаеву, почему футболисты «резко стали злодеями». В ответ она отметила, что они — не злодеи, а просто «немножко расслабились».
По ее словам, они не знают, куда себя «деть», а «гигантские» деньги, которые они зарабатывают, «сносят башню» и позволяют им чувствовать безнаказанность.
В ответ на замечание ведущего, что Мамаева высказывает преобладающее мнение общественности о том, что футболисты «оборзели», она ответила, что «так и есть».
Способом исправить это Алана Мамаева назвала появление в футбольных школах психологов, которые помогали бы детям воспринимать свое богатство правильно.
В октябре супруг Мамаевой Павел и его коллега из петербургского «Зенита» Александр Кокорин избили в Москве главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Футболисты стали фигурантами дел о побоях и хулиганстве и были арестованы.
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