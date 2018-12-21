Кокорину и Мамаеву «утяжелили» статью

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Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение 

Рамблер + ещё 50 5 часов назад
Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому ужесточили обвинение, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.
«По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ «Побои» на ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», — рассказал адвокат.
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Обвинение по статье «Хулиганство» осталось, добавил он.
Ранее в пятницу издание «Росбалт» со ссылкой на источник сообщило, что следственные действия завершены, вскоре обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела.
Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Минтранс РФ , ФСИН , Росбалт , АГН "Москва"
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