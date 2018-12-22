«Это заказуха»: как Глушаков ответил на все обвинения

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал первое за долгое время большое интервью, в котором рассказал о скандале относительно развода со своей женой Дарьей, о проблемах в «Спартаке» и о конфликте с фанатами. По мнению футболиста, против него ведется спланированная кампания с целью наживы.

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, в последние месяцы переживающий нелегкий период, ответил откровенно на все вопросы, связанные с его проблемами в личной жизни и происходящим в команде. Выступление 31-летнего футболиста произошло в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым ». Главной темой беседы с игроком красно-белых стал не только его конфликт с группой болельщиков клуба, но и его отношения с женой Дарьей, с которой Денис находится в стадии разрыва брака. В последнее время его супруга жаловалась на то, что ее муж многократно изменял ей, а также угрожал ее жизни.

Сейчас пара судится, и сторона Дарьи требует, чтобы две дочери семьи Глушаковых остались у нее, а футболист «Спартака» выплачивал ей алименты на содержание детей. По мнению полузащитника «народной команды», против него ведется спланированная акция.

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Существует группа людей, обиженных на меня за подписанный контракт со «Спартаком». Они хотели заработать на этом, но у них не вышло. А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, с женой.

Дарья в данной ситуации — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Ей просто мозг запутали, запудрили, вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас.

Я не шикую. Никто в команде не говорит про нее плохие вещи. И не может сказать, ведь она моя супруга и мать моих детей. Но говорят: «С кем она связалась?». Сейчас раз — матч Лиги Европы. Они знают, когда забрасывать информацию. До этого болельщик выбежал… Это все не просто так. Говорят, тот фанат пришел за десять минут до того, как выбежать. Видимо, он даже на футболе не был. У него была цель выбежать на футбольное поле и подбежать ко мне. Это тоже была спланированная заказуха. Насчет второго болельщика и вовсе говорили, что это игра на ставках», — заявил Глушаков.

Он также понадеялся, что ему удастся реабилитироваться перед общественность, а правоохранительные органы докажут его правоту.

«Я чист в этой ситуации. Потому что все, что я зарабатываю, — открыто. Не нужно считать чужие деньги. Где вы были, когда я бегал в десять лет с сумкой по Казанскому вокзалу, а вы сидели дома у мамы и кушали булочки? Я зарабатываю свои деньги честно. Жизнь повернулась очень быстро, но я ее обратно разверну», — выразил уверенность в собственной правоте капитан «Спартака».

Вспомнил Глушаков и скандал с походом в баню. Напомним, что именно после того эпизода вокруг футболиста началась громкая история, связанная с его проблемами в отношениях с женой. На этот счет игрок «Спартака» ни разу не разговаривал с прессой, однако на этот раз заявил, что данный случай также является частью акции, спланированной против него.

«Это не просто так. Даже если ты попадешь на территорию банного комплекса, там 15-20 одинаковых домиков стоит. Ты знаешь, кто в каком домике? Забежать и кричать на камеру: «Он перед игрой, игрок „Спартака“… Это все спланировано. Она попала в руки людей, которые играют ей. Ей говорят — делай то и это, она делает.

Никто из моих друзей меня не мог предать. Я уверен, там работает серьезная команда, люди оперативно за мной следили, знали, в каком я срубе и с кем я. Дарья специально шла специально за компроматом, собрать видео. Это же все понимают», — высказался Глушаков.

В свою очередь он опроверг тот факт, что находился в бане с другой девушкой. По словам футболиста, он отдыхал вместе со своими одноклубниками, среди которых были и легионеры. Как отметил Глушаков, поход в баню является традицией в «Спартаке»: благодаря этому можно наладить коммуникацию и отношения в команде. Не оставил без внимания 31-летний хавбек и ситуацию с угрозами в адрес своей супруги.

Как отметил Глушаков, он не знал, что телефонные разговоры с женой записываются, а некоторые записи и вовсе являются смонтированными.

«То, что вышло, конечно, получилось некрасиво. Мы поругались, на повышенных тонах. Конечно, мне стыдно. Мне 31 год. Ко мне приезжала мама и говорила: «Откуда ты знаешь столько слов?» Мама ни разу не слышала, как я ругаюсь. Из этих аудионарезок видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть слова «вы», «вас» — это не просто так было сказано. Фразы и слова были вырваны из контекста.

Я не знал, пишут меня или нет. Некоторые слова, возможно, не мои. Что-то вырвано из контекста. Это просто все нарезали и слепили», — сказал он.

Пожаловался Глушаков и на свою жену, заявив, что та предала его.

«Больно говорить, когда тебя человек предает. Ты прожил почти десять лет с ним, у тебя двое детей, ты доверял, а человек тебя предал. Это очень тяжело. Не дай бог кому-то такое пережить, как сейчас у меня. Я понимаю, что она неглупая, знает, что хочет, с какой целью все это делает. Но одна она бы все это не сделала. У нее есть люди, которые ей помогают», — высказался футболист, выразив мнение, что некоторая группа людей намерена с помощью шантажа «выбить» из него крупную сумму денег.

К слову, игрок опроверг слова Дарьи о том, что он якобы угрожал ей, а также нанес телесные повреждения.

«Я никогда не поднимал на нее руку. У нас могли быть конфликты. Мы хватали друг друга за руки. Какое смещение позвоночника?

Я видел ее интервью. Она сидит и говорит, что я забрал все украшения. Сама сидит в них же, выкладывает фото. К тому же все документы на машину и квартиру у нее», — подчеркнув, что разбирательства насчет выплаты алиментов примет суд, а также отметив, что из-за данного конфликта прежде всего страдают их дочери.

При этом Глушаков обратил особое внимание на то, что все его одноклубники в «Спартаке» вместе с тренерским штабом и сотрудниками клуба стоят на его стороне и оказывают ему поддержку.

«Команда не отворачивается от меня, потому знает всю правду, за что я очень ей благодарен. Они все меня поддерживают в трудную минуту. Спартаковцы все со мной! Команда все знает, как и тренер. Я всем им благодарен. Это очень важно, когда с тобой вся команда и коллектив. Было неожиданно, когда они вышли в футболках в поддержку меня. Это называется так: «Друг познается в беде», — сказал капитан красно-белых, также опровергнув свое желание перейти в «Ахмат».

Напомним, в Сети распространили еще одну запись телефонного разговора Дениса Глушакова с Дарьей, в котором игрок утверждает, что по окончании контракта с «народной командой» готов уйти в грозненский клуб и получать зарплату 30 тысяч рублей.

«Я — спартаковец! Никуда не хочу уходить. Та фраза — это все шоковое состояние, крик души», — заявил футболист.

Однако та самая фраза только увеличила порог ненависти у части болельщиков «Спартака», которые требуют от Глушакова покинуть команду. На каждом матче в адрес футболиста звучат оскорбительные речевки. Во многом подобное отношение со стороны фанатов началось после увольнения экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры . Группа болельщиков считает, что именно Глушаков саботировал против итальянца и организовал его отставку.

«Я не думаю, что наши болельщики, настоящие, кричат оскорбления в мой адрес. Туда, может, заходят какие-то люди другие, кричат, провоцируют. Неоднократно было видно на стадионе, что кричит кто-то один, а другие подбегают, мутузят.

Потому что это провокация! Не может болельщик прийти на красно-белый стадион в желтой куртке и просто кричать на меня какие-то слова, а потом получать от наших болельщиков. Адекватные болельщики понимают, что происходят, и многие все знают», — ответил Глушаков, также пожелав Каррере удачи в будущей карьере и поблагодарив его за совместную работу.

Кстати, о болельщиках. Во время матча Лиги Европы против «Рапида» (1:2) на поле выбежал фанат, который высказал свое негативное отношение к капитану команды. Тем болельщиком оказался Мирослав Голунов, которого впоследствии арестовали на 10 суток, а также дали пятилетний «бан» на посещение спортивных мероприятий. Кроме того, «Спартак» намерен взыскать с него €20 тысяч для выплаты штрафа УЕФА за данный эпизод.

Однако Голунов, реагируя на обвинения со стороны Глушакова насчет того, что тот выход на поле оказался «спланированной акцией», ответил отрицательно и заявил, что футболист «Спартака» врет.

«По поводу заявления о том, что я проплаченный — это полнейшая чушь. Я давно болею за «Спартак», езжу на выезды. Их было больше 50. Я просто подбежал к человеку и высказал ему свое мнение и мнение большинства, то, что я о нем думаю. Это не преследовало никакой коммерческой цели. Посмотрел на саму игру и понял, что это ни в какие ворота не лезет. Нужны радикальные меры — выбежать, сказать ему об этом. То, что сделал Глушаков на ТВ — это просто дичь. Пойти к Малахову и жаловаться на всю Россию — это очень большой позор для «Спартака», — цитирует Голунова Sport24.

Глушаков перешел в московский «Спартак» из столичного «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми 31-летний полузащитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны.