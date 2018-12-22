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Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения

Появилось видео избиения женщины российскими футболистами 

Рамблер 6 часов назад
В Рязани игрок ФК «Рязань» 21-летний Дмитрий Митин и футболист молодёжной команды клуба 19-летний Артём Надеев ограбили местную предпринимательницу, случайно увидев, как она снимала деньги с карты. Видео инцидента с изложением подробностей опубликовано на YouTube-канале управления МВД Рязани.
Футболисты напали на женщину в ночь на 18 декабря в центре города, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они повалили предпринимательницу на землю и стали бить ногами. Затем отобрали телефон и 36 тысяч рублей.
Пострадавшая обратилась в полицию в 3 часа ночи, назвав приметы злоумышленников. Двое мужчин был задержаны вскоре после этого. При себе у них был украденный телефон. По решению районного суда, одного из них отправили на два месяца в СИЗО, другого — под домашний арест.
Генеральный директор ФК «Рязань» Вадим Бращин заявил, что контракта с этими футболистами у клуба нет, сообщает Sports.ru.
«На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было, — заявил Бращин. — Более ничего по данному факту сказать не могу. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы».
Однако на официальном сайте ПФЛ Дмитрий Митин отмечен в заявочном листе клуба, такая же информация есть на клубном портале.
По словам Бращина, контракт с Митиным был расторгнут незадолго до инцидента.
Комментарии86
Футбол , Видео , Дмитрий Митин , МВД , ФСИН , Sports.ru
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