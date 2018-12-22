Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренеру «Зенита» предлагают €8 млн 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить аравийский "Аль-Наср", сообщает "Советский спорт".
По данным A Bola, 41-летнему специалисту предлагают контракт с годовой зарплатой в размере €8 миллионов. Ранее клубу отказал бывший главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим.
Кроме "Зенита" Виллаш-Боаш возглавлял португальский "Порту", лондонские "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также китайский "Шанхай СИПГ".
"Аль-Наср" после 14 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Аль-Хилаля". За клуб выступают экс-полузащитник "Зенита" Жулиану и бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА включен в сборную открытий Лиги чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
Легионер "Спартака" не собирается уходить из клуба Опубликовано видео нападения рязанских футболистов на женщину Казахстанская модель назвала образ жизни Аршавина аморальным
Футбол , Прочее , Андре Виллаш-Боаш , Ахмед Муса , Зенит , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хоан Пласа назначен главным тренером «Зенита»
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения8
Российская биатлонистка упустила золото в спринте
«Сибирь» проиграла аутсайдеру КХЛ
«Зенит» уволил Карасева
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:36
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Летние виды спорта
03:16
Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом
Биатлон
06:30
Скандал в Саранске: как убирают конкурентов Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
05:13
По стопам Кокорина и Мамаева: футболисты избили женщину
Футбол Статьи
00:36
Россия вновь оказалась под угрозой отстранения
Зимние виды спорта Статьи
01:32
Медведева — ненастоящая. России не стоит ее жалеть
Фигурное катание Статьи
02:58
Появилось видео избиения женщины российскими футболистами
Футбол
00:15
«Нет оправданий»: Медведева чуть не расплакалась
Фигурное катание Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение