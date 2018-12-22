Экс-тренеру «Зенита» предлагают €8 млн

По данным A Bola, 41-летнему специалисту предлагают контракт с годовой зарплатой в размере €8 миллионов. Ранее клубу отказал бывший главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим.

Кроме "Зенита" Виллаш-Боаш возглавлял португальский "Порту", лондонские "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также китайский "Шанхай СИПГ".

"Аль-Наср" после 14 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Аль-Хилаля". За клуб выступают экс-полузащитник "Зенита" Жулиану и бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА включен в сборную открытий Лиги чемпионов.