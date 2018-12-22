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«Челси» хочет купить форварда «Лиона» 

LiveSport.Ru 9 минут назад
Фото: dailystar.co.uk
Нападающий «Лиона» Набиль Фекир все еще может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, утверждает L'Équipe.
По информации издания, в услугах 25-летнего француза заинтересован лондонский «Челси». Для осуществления трансфера «синие» привлекли Пини Захави, который будет вести переговоры с футболистом и договариваться обо всех условиях.
В летнее трансферное окно француз мог оказаться в «Ливерпуле», однако в последний момент трансфер сорвался.
Фекир выступает в «Лионе» с 2013 года и с тех сыграл за клуб 154 матча и забил 57 голов. Нынешним летом атакующий хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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