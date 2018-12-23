Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле

Кокорин и Мамаев выйдут на поле в составе заключенных

В этом году в футбол здесь играла команда сотрудников против команды православной общественной организации «Сорок сороков».

Для обеих команд предполагается сшить толстовки— для Мамаева и Кокорина они будут с настоящими номерами.

В Федеральной службе исполнения наказаний идея нашла понимание. Тем более, что это уже не первый матч, в котором арестанты будут играть с охранниками. Однако профессиональные игроки еще ни раз у в них не принимали участия.