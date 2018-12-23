Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин и Мамаев выйдут на поле в составе заключенных 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые сейчас находятся в столичном СИЗО «Бутырка», предстоит сыграть в уникальном матче в составе команды заключенных против сотрудников СИЗО. Для этого, как сообщается, есть все условия. Есть поле на свежем воздухе, его предстоит очистить от снега, сообщает «МК».
В этом году в футбол здесь играла команда сотрудников против команды православной общественной организации «Сорок сороков».
Для обеих команд предполагается сшить толстовки— для Мамаева и Кокорина они будут с настоящими номерами.
В Федеральной службе исполнения наказаний идея нашла понимание. Тем более, что это уже не первый матч, в котором арестанты будут играть с охранниками. Однако профессиональные игроки еще ни раз у в них не принимали участия.
Ранее Мосгорсуд решил оставить под стражей братьев Кокориных и Мамаева. До 8 февраля они останутся в СИЗО. Все трое — фигуранты уголовных дел по статьям «Побои» и «Хулиганство», которые был возбуждены после того, как они устроили потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.
Комментарии105
Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирер рассказала о сообщениях фанатов в соцсетях
Шипулин: пока я не готов к Кубку IBU и «Ижевской винтовке»
Игроку сборной России сложно говорить на русском
Загитова поблагодарила болельщиков
Россиян напугали странные точки на спине Медведевой14
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
06:20
Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев
Бокс Статьи
03:46
Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла
Фигурное катание Статьи
01:07
Седина в бороду, бес в ребро? Моуринью завел роман
Футбол Статьи
00:36
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение