Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые сейчас находятся в столичном СИЗО «Бутырка», предстоит сыграть в уникальном матче в составе команды заключенных против сотрудников СИЗО. Для этого, как сообщается, есть все условия. Есть поле на свежем воздухе, его предстоит очистить от снега, сообщает «МК».
В этом году в футбол здесь играла команда сотрудников против команды православной общественной организации «Сорок сороков».
Для обеих команд предполагается сшить толстовки— для Мамаева и Кокорина они будут с настоящими номерами.
В Федеральной службе исполнения наказаний идея нашла понимание. Тем более, что это уже не первый матч, в котором арестанты будут играть с охранниками. Однако профессиональные игроки еще ни раз у в них не принимали участия.
Ранее Мосгорсуд решил оставить под стражей братьев Кокориных и Мамаева. До 8 февраля они останутся в СИЗО. Все трое — фигуранты уголовных дел по статьям «Побои» и «Хулиганство», которые был возбуждены после того, как они устроили потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.