Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба рассказал о новогодней традиции 

РИА Новости + ещё 8 8 часов назад
Нападающий "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал телеканалу "Матч ТВ" о планах на Новый год и о своей праздничной традиции.
По словам спортсмена, уже пять-шесть лет подряд в новогоднюю ночь он с друзьями играет в футбол.
"В нашей компании есть две стабильные команды. Все честно, без каких-то там трансферов. Я в своей спокойно стою в воротах", — отметил он.
Как утверждает Дзюба, за эти годы его соперники еще не одержали ни одной победы.
Футболист также добавил, что любит отмечать Новый год в компании родных и друзей.
"Без чего не представляю себе праздник? Без оливье, шумных веселых историй, игр с друзьями. Шашлычок еще обязательно. И фейерверк", — рассказал он, подчеркнув, что обычно покупает "целую артиллерию" огней.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
Футбол , Видео , Артем Дзюба , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Много на себя взяла». Адвоката Кокорина раскритиковали4
Четыре ножевых, труп и расизм: кровавый матч в Милане16
Ласицкене может уехать тренироваться за рубеж1
Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы
Дзюба возглавил медиарейтинг российских спортсменов
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение