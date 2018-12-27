Дзюба рассказал о новогодней традиции

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал телеканалу "Матч ТВ" о планах на Новый год и о своей праздничной традиции.

По словам спортсмена, уже пять-шесть лет подряд в новогоднюю ночь он с друзьями играет в футбол.

"В нашей компании есть две стабильные команды. Все честно, без каких-то там трансферов. Я в своей спокойно стою в воротах", — отметил он.

Как утверждает Дзюба, за эти годы его соперники еще не одержали ни одной победы.

Футболист также добавил, что любит отмечать Новый год в компании родных и друзей.