Дзюба рассказал о новогодней традиции 

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал телеканалу "Матч ТВ" о планах на Новый год и о своей праздничной традиции.
По словам спортсмена, уже пять-шесть лет подряд в новогоднюю ночь он с друзьями играет в футбол.
"В нашей компании есть две стабильные команды. Все честно, без каких-то там трансферов. Я в своей спокойно стою в воротах", — отметил он.
Как утверждает Дзюба, за эти годы его соперники еще не одержали ни одной победы.
Футболист также добавил, что любит отмечать Новый год в компании родных и друзей.
"Без чего не представляю себе праздник? Без оливье, шумных веселых историй, игр с друзьями. Шашлычок еще обязательно. И фейерверк", — рассказал он, подчеркнув, что обычно покупает "целую артиллерию" огней.