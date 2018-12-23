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Российский футболист отправится в «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 1 8 часов назад
Генеральный директор московского "Чертаново" Николай Ларин сообщил, что 14-летнего форварда Сергея Пиняева ожидает очередная стажировка в английском "Манчестер Юнайтед".
"20 января Пиняев опять поедет в Манчестер. Он поедет на две недели. Англичане хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого. Пока речь не идет о переходе. Просто "МЮ" пристальнее других следит за ним. Есть лист "МЮ" по всем странам мира. И несколько футболистов "Чертаново" в этом листе есть. В любом случае пока о будущем Сережи говорить рано. Надо много работать", — сказал Ларин в интервью "Чемпионату".
Пиняев стажировался в "Манчестер Юнайтед" весной 2018 года. Он вышел в составе юношеской команды английского клуба в матче против итальянского "Бари" (6:0) и забил пять мячей в первом тайме.
Ранее "Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" на выезде.
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Футбол , Видео , Николай Ларин , Манчестер Юнайтед
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