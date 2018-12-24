У Кержакова забрали сына

Футболист Александр Кержаков в рамках исполнения решения Петроградского суда Санкт-Петербурга отдал сына бывшей жене Милане Тюльпановой.

Как сообщает «Фонтанка», вечером 24 декабря Тюльпанова забрала сына Артемия из особняка Кержакова в сопровождении судебных приставов.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как Тюльпанова взяла ребенка на руки и вынесла его на улицу в шортах и майке, проигнорировав лежавшую рядом верхнюю одежду, а также замечания бывшего супруга о необходимости одеть ребенка перед выходом на улицу.

Ранее Милана Тюльпанова проходила лечение от алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, Кержаков и Тюльпанова долго выясняли отношения в суде, который в итоге решил, что мальчик должен жить с матерью. Футболист пытался обжаловать решение суда, но оно осталось неизменным.