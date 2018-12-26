Аленичева лишили водительских прав

Суд лишил тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева водительских прав сроком на 1,5 года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что приговор Аленичеву вынес мировой судья Алексей Черданцев, однофамилец футбольного комментатора Георгия Черданцева

«Интерфакс» отмечает, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

По данным агентства, Аленичев на заседание суда не пришел. В пресс-службе «Енисея» заявили, что сейчас он находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что Аленичева задержали в Красноярске 17 ноября, заподозрив в езде за рулем в нетрезвом состоянии. Сам тренер заявил, что в тот день отдыхал в ресторане с семьей и пил безалкогольное пиво.