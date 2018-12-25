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Кержакову запретили выезд из России 

Рамблер + ещё 2 14 часов назад
Фото: Soccer News
Суд запретил лучшему бомбардиру в истории сборной России Александру Кержакову покидать страну. Об этом сообщают «Невские новости».
В соответствующем постановлении, копию которого опубликовало издание, сказано, что бывший форвард петербургского «Зенита» задолжал пять тысяч рублей по исполнительному производству, а также не исполнил решение суда о том, что его общий с супругой Миланой Тюльпановой сын должен жить с матерью во время бракоразводного процесса.
По этой причине Кержакову на полгода был запрещен выезд из России. Адвокат спортсмена Ирина Куликова заявила изданию, что судебный пристав-исполнитель, применив меры принудительного исполнения, нарушил закон «Об исполнительном производстве», так как ее клиент был согласен на добровольное исполнение, а срок для этого еще не истек.
Бракоразводный процесс Кержакова с дочерью бывшего сенатора Вадима Тюльпанова Миланой длится с лета 2018 года.
В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию экс-футболиста и постановил передать Тюльпановой сына Артемия до завершения суда.
Кержаков отдал сына супруге лишь накануне, по словам Ирины Куликовой, потому что ребенок был болен.
Комментарии1
Футбол , Прочее , Вадим Тюльпанов , Ирина Куликова , Александр Кержаков , Зенит
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