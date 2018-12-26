Нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, по какой причине ушел из московского "Спартака", передает "Евроспорт".
Форвард заявил, что покинул красно-белых из-за владельца столичного клуба Леонида Федуна.
"Спартак" плохо относится к воспитанникам. Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье", — подчеркнул Дзюба.
Напомним, что игрок национальной команды является воспитанником академии "Спартака". Окончательно ушел от красно-белых он в 2015 году.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он тренируется вместе с Дзюбой.