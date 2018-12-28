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У российского тренера обнаружен рак 

Рамблер + ещё 6 28 декабря 2018
У российского футбольного тренера Леонида Ткаченко обнаружено онкологическое заболевание. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Недавно у Леонида Ивановича было диагностировано онкологическое заболевание. Ему уже провели операцию в Санкт-Петербурге. А сейчас тренеру предстоит долгий и финансово затратный процесс реабилитации. Подключимся и мы!» — написано на сайте ФНЛ.
Ранее о сборе средств для тренера объявил клуб ФНЛ «Балтика», в котором работал 65-летний Леонид Ткаченко.
Помимо «Балтики», в течение своей карьеры Ткаченко возглавлял саратовский «Сокол», махачкалинский «Анжи» и другие клубы.
Футбол , Видео , Леонид Ткаченко
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