У российского тренера обнаружен рак

У российского футбольного тренера Леонида Ткаченко обнаружено онкологическое заболевание. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Недавно у Леонида Ивановича было диагностировано онкологическое заболевание. Ему уже провели операцию в Санкт-Петербурге. А сейчас тренеру предстоит долгий и финансово затратный процесс реабилитации. Подключимся и мы!» — написано на сайте ФНЛ.

Ранее о сборе средств для тренера объявил клуб ФНЛ «Балтика», в котором работал 65-летний Леонид Ткаченко.

Помимо «Балтики», в течение своей карьеры Ткаченко возглавлял саратовский «Сокол», махачкалинский «Анжи» и другие клубы.